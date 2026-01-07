Mirė buvusio JAV prezidento Reagano sūnus

M. Reaganas Jungtinėse Valstijose dešimtmečius buvo žinomas kaip konservatyvus radijo laidų vedėjas ir autorius. Ronaldo Reagano prezidentinio fondo pranešime teigiama, kad jis buvo žmogus, kurio gyvenimas buvo paženklintas „įsitikinimų, ryžto ir gilaus prisirišimo prie tėvo idealų“.
R. Reaganas, kuris JAV prezidento pareigas ėjo 1981–1989 metais, daugeliui europiečių yra Šaltojo karo simbolinė figūra. Jo sūnus politinių postų nesiekė. Jis dirbo politikos komentatoriumi ir rašė straipsnius konservatyviai žiniasklaidai, įskaitant dešinės pakraipos stotį „Newsmax“. 2020 ir 2024 jis parėmė Donaldo Trumpo kandidatūrą į prezidentus.
M. Reaganas gimė 1945 m. ir buvo įvaikintas Ronaldo Reagano bei jo tuometinės žmonos „Oskaro“ laureatės Jane Wyman. Tačiau jų santuoka iširo. R. Reaganas tada vedė Nancy Davis, kuri lydėjo jį iki mirties 2004 m.
M. Reaganas apie savo tėvą rašė, kad yra dėkingas už jo „drąsias svajones, principinius įsitikinimus ir tvirtą tikėjimą Amerikos bei amerikiečių didybe“. Kalbėdamas apie savo tėvo ramybės kampelį, Kalifornijos rančą „Rancho del Cielo“, Michaelas Reaganas kartą pasakė: „Jei ne ši vieta, Berlyno siena vis dar stovėtų“.
