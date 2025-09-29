Moldovos parlamento rinkimus laimėjo valdančioji proeuropietiška partija

Suskaičiavus daugiau nei 99,5 proc. balsų, rezultatai rodo, kad PAS gavo 50,03 proc. balsų ir turės parlamente daugumą. Rusijai palankus buvusio prezidento Igorio Dodono Patriotinis rinkimų blokas surinko 24,26 proc. balsų, skelbiama centrinės rinkimų komisijos svetainėje.
Parlamento rinkimai skurdžioje, agrarinėje šalyje, įsispraudusioje tarp Europos Sąjungos narės Rumunijos ir karo niokojamos Ukrainos, laikomi esminiais. Maždaug 2,4 mln. gyventojų turinti Moldova nuo 2022 m. yra kandidatė į ES. Provakarietiška prezidentė M. Sandu tikisi, kad proeuropietiškų jėgų dauguma tęs reformas, reikalingas norint įstoti į ES.
Anksčiau Moldovos valdžia apkaltino Rusiją dideliu mastu kišantis į rinkimų kampaniją: papirkinėjant rinkėjus, skleidžiant dezinformaciją socialiniuose tinkluose ir rengiant kibernetines atakas.
Į 101 nario parlamentą pateko ir Rusijai palankios jėgos: už Alternatyvos bloką balsavo 7,99 proc., o už verslininko Renato Usato „Mūsų partiją“ – 6,2 proc. rinkėjų.
Netikėtai 5 proc. slenkstį peržengė ir partija „Demokratija namuose“ (PPDA), iš pradžių įkurta siekiant skatinti sąjungą su Rumunija, ji gavo 5,63 proc. balsų.
Balsavimo rezultatai labai priklauso nuo diasporos aktyvumo užsienyje. Šimtai tūkstančių moldavų gyvena ES ir jų balsai tradiciškai turi didelę reikšmę, kas valdo Moldovą.
