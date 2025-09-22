Moldova sulaikė 74 asmenis dėl Rusijos remiamo sąmokslo sukelti neramumus prieš rinkimus

Pasak policijos, reidai buvo nukreipti prieš daugiau nei 100 žmonių ir vyko keliose šalies vietovėse.
74 žmonės buvo sulaikyti iki 72 valandų, sakė Moldovos vyriausiasis prokuroras iš Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir specialiųjų bylų biuro Victoras Furtuna (Viktoras Furtuna).
Moldavai sekmadienį balsuos dėl naujos 101 vietos įstatymų leidžiamosios valdžios. Daugelis šiuos rinkimus laiko pasirinkimu tarp tolesnio Moldovos kelio į Europos Sąjungos (ES) narystę arba glaudesnių ryšių su Rusija.
Moldovos policija teigė, kad sąmokslas kurstyti neramumus buvo „koordinuojamas iš Rusijos Federacijos, pasitelkiant nusikalstamus elementus“.
V. Furtuna teigė, kad dauguma įtariamųjų „sistemingai keliavo“ į Serbiją, kur buvo apmokyti, pridurdamas, kad įtariamiesiems buvo nuo 19 iki 45 metų.
