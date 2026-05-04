Narvos muziejus vėl iškabins plakatą, skelbiantį Vladimirą Putiną karo nusikaltėliu

Apie tai pirmadienį pranešė estų transliuotojas ERR.
Toks plakatas ant Hermano pilies sienos, atsuktos į Rusiją, eksponuojamas kasmet nuo 2023 metų. Praėjusių metų plakate kaip karo nusikaltėliai kartu buvo pavaizduoti Adolfas Hitleris ir V. Putinas, arba „Putleris“.
„Plakatas bus iškabintas ant Narvos pilies vėliavos bokšto gegužės 9 dieną, Europos dieną, kaip priminimas apie šiuo metu vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš ukrainiečių tautą“, – sakė Narvos muziejaus direktorė Marija Smorževskich-Smirnova.
„Mums tai ne tik data, bet ir svarbus simbolinis momentas, kuris Narvoje, kaip pasienio mieste, įgauna ypatingą reikšmę“, – pridūrė ji.
Gegužės 9 dieną Rusija švenčia Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją ir, kaip ir ankstesniais metais, palei Narvos upę į Estijos pusę įrengė ekranus, kuriuose rodomos įprastos propagandinės transliacijos.
Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną, Vakarai karo pabaigą mini gegužės 8-ąją.
