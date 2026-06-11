NATO pajėgų Europoje vadas: Rusijos puolimas prieš Baltijos valstybes būtų nesėkmingas

Pasak A. Grynkewicho, jo, kaip NATO vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado, užduotis yra užtikrinti, kad Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų.
„O kadangi jie žino, kad jiems nepavyks, jie nerizikuos imtis ko nors panašaus“, – sakė generolas, kalbėjęs Berlyno aviacijos parodoje ILA surengtoje spaudos konferencijoje.
„Manau, žinote, kad Rusija nesiekia konflikto su NATO. Jie supranta, kad esame gynybos aljansas, ir supranta, kad turime daug asimetrinių pranašumų, su kuriais jie tiesiog negali konkuruoti“, – sakė A. Grynkewichas.
Kartu jis pabrėžė, kad visos 32 NATO valstybės narės prireikus galėtų jau šįvakar reaguoti į atakas, o Aljanso pasirengimas reaguoti toliau didės.
A. Grynkewichas, kuris taip pat vadovauja JAV Europos vadavietei, šiuos komentarus pateikė tuo metu, kai Jungtinės Valstijos planuoja sumažinti karinius pajėgumus, kuriuos skiria NATO pajėgų modeliui – Aljanso pajėgų ir įrangos rezervui, kuris reaguojant į krizę gali būti dislokuotas per 10, 30 ir 180 dienų.
Tuo metu Baltijos valstybėse vis didėja nuogąstavimai, kad sumažėjęs JAV karinis buvimas galėtų susilpninti NATO atgrasymą ir pakeisti Maskvos skaičiavimus.
Per spaudos konferenciją paklaustas apie Rusijos karą su Ukraina, A. Grynkewichas vengė tiksliai prognozuoti, kaip keisis padėtis fronto linijoje.
Pasak JAV generolo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos veikia gana sėkmingai.
„Kai rusai puola, jie beveik nepažengia į priekį. Ir tai lydi neįtikėtini Rusijos nuostoliai“, – sakė jis.
Fronto linija yra palyginti stabili, o Ukrainos ginkluotosios pajėgos padarė tam tikrą pažangą, pažymėjo A. Grynkewichas, atkreipdamas dėmesį į Kyjivo inovacijas mūšio lauke ir dronų naudojimą.
JAV generolas priminė apie Rusijos neseniai surengtus masinius smūgius Kyjivui ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakas prieš naftos perdirbimo gamyklas visoje Rusijoje.
„Tai žiaurus karas. Jis tęsiasi jau penktus metus. Ir būtų didžiulis laimėjimas, jei galėtume jį užbaigti“, – pažymėjo jis.
Generolas pareiškė manąs, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangos siekiant taikos yra teisingas žingsnis, atsižvelgiant į eskalacijos riziką ir didžiules žmogiškąsias aukas, kurių pareikalavo šis karas.
Jis sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos dabar neabejotinai laikosi savo pozicijų, o Europa atliko puikų darbą, prisiimdama atsakomybę už didžiosios dalies reikalingos paramos teikimą.
„Ir mes toliau sieksime prezidento [Trumpo] užsibrėžto tikslo – taikos“, – pabrėžė A. Grynkewichas.
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