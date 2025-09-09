 Nawrockis: Lenkija ir Suomija nepasitiki gerais Putino ketinimais

2025-09-09 15:56
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Antradienį Helsinkyje vykusioje bendroje konferencijoje su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis sakė, kad Suomija turi geriausią civilinę gynybą visoje Europoje ir kad Lenkija šioje srityje gali pasisemti patirties iš Helsinkio. Jis taip pat pažymėjo, kad Baltijos jūros regionas ir santykiai su Suomija Lenkijai yra labai svarbūs.

Nawrockis: Lenkija ir Suomija nepasitiki gerais Putino ketinimais / Scanpix nuotr.

Lenkijos prezidentas sakė, kad su savo kolega pirmiausia kalbėjosi apie saugumą. „Suomijos ir Lenkijos istorija rodo, kad ir lenkai, ir suomiai puikiai pažįsta rusišką sielą ir Vladimirą Putiną, – sakė jis. – Mes nepasitikime gerais Vladimiro Putino ketinimais. Esame giliai įsitikinę, kad... Putinas yra pasirengęs smogti ir kitoms šalims.“

Pasak A. Stubbo, prezidentai sutarė, kad Lenkija ir Suomija turi stiprinti NATO gynybą ir Rusijos atgrasymo sistemą.

„Sutarėme toliau stiprinti mūsų dialogą, plėsime bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje, taip pat investicijas į gynybą, atsižvelgiant į NATO tikslus“, – sakė jis.

K. Nawrockis taip pat sakė žurnalistams, kad su Suomijos prezidentu aptarė Helsinkio prisijungimą prie Bukarešto devyneto – bendradarbiavimo formato, kurį sudaro devynios Vidurio Europos šalys. Šiam pasiūlymui, pasak jo, A. Stubbas pritarė.

