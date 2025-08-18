 Nepaisant ankstesnių komentarų, Trumpas pripažino paliaubas Ukrainoje kaip pageidautinas

Nepaisant ankstesnių komentarų, Trumpas pripažino paliaubas Ukrainoje kaip pageidautinas

2025-08-18 23:35
BNS inf.

Su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais pirmadienį susitikęs JAV vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), atrodo, pakeitė nuomonę dėl paliaubų Ukrainoje būtinybės, teigdamas, kad „akivaizdu, jog visiems mums labiau tiktų neatidėliotinos paliaubos, kol dirbsime dėl ilgalaikės taikos“.

Nepaisant ankstesnių komentarų, Trumpas pripažino paliaubas Ukrainoje kaip pageidautinas
Nepaisant ankstesnių komentarų, Trumpas pripažino paliaubas Ukrainoje kaip pageidautinas / Scanpix nuotr.

Jis žurnalistams pridūrė, kad jį tenkintų paliaubų idėja, nes jos „iš karto sustabdytų žudymą“, nors pakartojo, kad šiuo karo metu taikos susitarimas tarp abiejų šalių yra „labai lengvai pasiekiamas“.

JAV prezidentas anksčiau per pirminį susitikimą Ovaliajame kabinete su V. Zelenskiu sakė, kad paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos yra „nereikalingos“.

„Nemanau, kad jums reikia paliaubų, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas Baltuosiuose rūmuose kartu su Ukrainos prezidentu. – Žinau, kad jos gali būti naudingos, bet taip pat galiu strategiškai suprasti, kodėl viena ar kita šalis to nenori. Yra paliaubos ir jie atstatinėja, atstatinėja ir atstatinėja, ir žinote, galbūt jie to nenori.“

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Donaldas Trumpas
paliaubos Ukrainoje
Volodymyras Zelenskis

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų