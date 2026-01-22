Nepaisant sankcijų, Rusijos naftos gavyba pernai mažėjo tik nežymiai

Tai atitinka maždaug dešimtadalį pasaulinės gavybos, praneša agentūra „Reuters“.
Pasak Rusijos vicepremjero Aleksandro Novako, jos šalis pernai išgavo 512 mln. tonų naftos, 2014-aisiais šis rodiklis buvo 516 mln. tonų.
Rusija po JAV ir Saudo Arabijos yra daugiausiai naftos išgaunanti pasaulio šalis.
A. Novakas kritikavo Vakarų sankcijas Rusijos naftos pramonei, įvestas dėl jau beveik ketverius metus trunkančio karo Ukrainoje.
„Bandymai apriboti rusiškos naftos importuotojų ratą neišvengiamai sukelia pasaulinio energijos tiekimo sutrikimus ir didina nepastovumą tarptautinėse energijos rinkose“, – teigė jis Energetikos ministerijos publikacijoje.
JAV prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė spalį įvedė sankcijas abiem didžiausiems Rusijos naftos koncernams „Rosneft“ ir „Lukoil“. Be to, Vašingtonas padvigubino muitus indiškoms prekėms, taip bausdamas šalį už rusiškos naftos pirkimą.
Ukraina savo ruožtu vis dronais atakuoja Rusijos energetikos infrastruktūrą. Maskva priklausoma nuo pajamų iš naftos, kad galėtų finansuoti savo karą prieš kaimyninę šalį.
Naujausi komentarai