Netanyahu: Izraelis kontroliuoja apie 60 proc. Gazos Ruožo

Jau praėjusiomis savaitėmis žiniasklaida skelbė, kad ginkluotosios pajėgos pasistūmėjo iki vadinamosios oranžinės linijos.
Priešingai, nei kai kas reikalavo, Izraelio kariuomenė nepasitraukė, sakė B. Netanyahu.
„Šiandiene mes kontroliuojame 60 proc. Rytoj pažiūrėsime“, – kalbėjo jis.
Gazos karą sukėlė islamistinės palestiniečių organizacijos „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalio 7-ąją. Tą dieną islamistai nužudė 1 221 žmogų, o 251 pagrobė ir išgabeno į Gazos Ruožą. Tada Izraelis pradėjo karinę operaciją Gazos Ruože. Per dvejus karo metus, „Hamas“ duomenimis, kurių neįmanoma patikrinti, žuvo daugiau kaip 70 tūkst. palestiniečių.
Paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“, kurios pasiektos tarpininkaujant JAV, galioja nuo 2025 m. spalio. Abi pusės vis kaltina viena kitą jas pažeidžiant.
Remiantis susitarimu, Izraelio pajėgos turėjo atsitraukti už vadinamosios geltonosios linijos Gazos Ruože – tai leidžia joms ir toliau kontroliuoti daugiau kaip 50 proc. palestiniečių teritorijos.
Pirmajame paliaubų susitarimo etape „Hamas“ paleido paskutiniuosius įkaitus. Mainais Izraelis iš savo kalėjimų paleido šimtus palestiniečių kalinių. Antrasis etapas numato, kad „Hamas“ atiduoda savo ginklus. Tačiau tai iki šiol nepadaryta. Pasak Izraelio žiniasklaidos, kariuomenė rengiasi atnaujinti mūšius Gazos Ruože, jei „Hamas“ toliau atsisakys nusiginkluoti, kaip sutarta.
