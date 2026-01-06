Nigerija naudosis JAV žvalgomųjų skrydžių informacija, kad padėtų vykdyti smūgius

Kalėdų dienos vakare Jungtinės Valstijos smogė šiaurės vakarų Nigerijos Sokoto valstijoje esantiems objektams, kurie, jų teigimu, buvo su „Islamo valstybės“ grupuote susiję taikiniai.
Nors Nigerija išlieka atvira tolesniems amerikiečių smūgiams, pagrindinis amerikiečių vaidmuo dabar bus teikti informaciją, sakė su naujuoju saugumo susitarimu su Vašingtonu susipažinęs šaltinis.
Daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos šalyje nuo 2009 metų vyksta kova su džihadistų sukilimu, kuris daugiausia sukoncentruotas šalies šiaurės rytuose, o ginkluotos banditų gaujos įsitvirtino šalies kaimo šiaurės vakarų ir šiaurės centrinių regionų teritorijose.
Šie smūgiai buvo surengti po spalio mėnesį prasidėjusio diplomatinio puolimo, kurio metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) teigė, kad ginkluotų grupuočių smurtas Nigerijoje prilygsta krikščionių persekiojimui ir genocidui – nors Abudža neigė kaltinimus.
Likus kelioms dienoms iki smūgių Nigerijos informacijos ministras sakė, kad nesutarimai buvo išspręsti, o jų „kulminacija – sustiprėjusi Amerikos ir Nigerijos partnerystė“.
Kelias savaites prieš smūgius analitikai stebėjo, kaip virš Nigerijos padaugėjo JAV žvalgybinių skrydžių.
Žvalgomieji skrydžiai tęsiami ir toliau.
Laikraštis „The New York Times“, remdamasis neįvardytais Pentagono pareigūnais, neseniai pranešė, kad JAV smūgiai buvo vienkartinis įvykis.
Nors jie buvo surengti po to, kai Nigerija ir Jungtinės Valstijos bent iš dalies užkasė karo kirvį, smūgiai sukėlė galvos skausmą Abudžoje, kai D. Trumpas prisiėmė vienašališkus nuopelnus už juos.
Atsakydamas į tai Nigerijos užsienio reikalų ministras Jusufas Tuggaras (Jusufas Tugaras) perėjo į viešųjų ryšių puolimą, tvirtindamas, kad jie buvo bendros operacijos dalis.
Prie komplikacijų prisidėjo ir tai, kad Vašingtono pareigūnai iki pat dienų prieš smūgį buvo beveik nepasiekiami, kol galiausiai paskambino savo kolegoms iš Nigerijos ir pranešė apie savo planus, sakė šaltinis.
Pasak Abudžos, smūgiai buvo nukreipti prieš „Islamo valstybės“ kovotojus, kurie buvo atvykę į šalį dirbti su Lakuravos džihadistų grupuote ir banditų gaujomis.
Buvo taikytasi į visas tris grupuotes, sakė prezidento atstovas spaudai Danielis Bwala (Danielis Bvala). Abi šalys pranešė, kad žuvo nenurodytas skaičius kovotojų.
