Norvegijos bankas padidino bazines palūkanas – pirmasis Europoje nuo Artimųjų Rytų karo pradžios

„Infliacija yra pernelyg didelė ir jau kelerius metus viršija tikslinį lygį“, – pranešime pažymėjo Norvegijos banko vadovė Ida Wolden Bache.
Bazinė infliacija, kurią Norvegijos centrinis bankas laiko prioritetiniu rodikliu, kovo mėnesį siekė 3 proc. ir gerokai viršijo oficialų pinigų politikos tikslą, kuris sudaro apie 2 procentus.
Centrinis bankas taip pat pažymėjo, kad „yra didelių neaiškumų dėl būsimų ekonominių pokyčių“.
„Dėl karo Artimuosiuose Rytuose pakilusios naftos ir dujų kainos gali dar labiau pakurstyti infliaciją“, – teigiama pranešime.
Nuo vasario 28 dienos, kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis sudavė pirmuosius smūgius Iranui, o šis faktiškai blokavo Hormuzo sąsiaurį, naftos kainos visame pasaulyje smarkiai pakilo.
Atsiradus vilčių dėl taikos susitarimo, kainos pastarosiomis dienomis traukė žemyn, o „Brent“ rūšies naftos kaina nusileido žemiau 100 JAV dolerių už barelį ribos.
Kaimyninės Švedijos centrinis bankas ketvirtadienį pranešė, jog nusprendė nekeisti bazinės palūkanų normos, kuri šiuo metu sudaro 1,75 proc., ir pažymėjo, kad yra „galimybė palaukti, kol susidarys aiškesnis vaizdas apie karo padarinius ir su juo susijusius tiekimo sukrėtimus“.
