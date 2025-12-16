Nuo Rusijos energijos išteklių priklausoma Vengrija pasirašė dujų tiekimo sutartį su JAV

Nepaisant 2022 metais Rusijos pradėtos invazijos į Ukrainą, ši Vidurio Europos šalis, turinti 9,5 mln. gyventojų, tebėra artimiausia Kremliaus partnere Europos Sąjungoje (ES). Budapeštas taip pat priešinasi ES ir JAV raginimams mažinti energetinę priklausomybę nuo Maskvos.
Praėjusį mėnesį ministras pirmininkas Viktoras Orbanas per susitikimą su prezidentu Vladimiru Putinu pažadėjo toliau importuoti Rusijos angliavandenilius, nepaisydamas ES plano iki 2027 metų pabaigos uždrausti visą Rusijos dujų importą.
Užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto (Pėteris Sijartas) per spaudos konferenciją pranešė, kad „Chevron“ ir Vengrijos valstybinės elektros bendrovės MVM susitarime numatoma penkerius metus tiekti po 400 mln. kubinių metrų suskystintų gamtinių dujų (SGD) per metus.
Stovėdamas šalia JAV energetikos sekretoriaus pavaduotojo Jameso Danly (Džeimso Danlio), ministras pasveikino energetiniu bendradarbiavimu paremto bendradarbiavimo tarp dviejų NATO šalių „aukso amžių“.
MVM pastaraisiais mėnesiais pasirašė sutartis su Didžiosios Britanijos „Shell“, Prancūzijos „Engie“ ir Azerbaidžano koncernu SOCAR. Šios sutartys, įskaitant susitarimą su „Chevron“, Vengrijai leistų kasmet importuoti 1,4 mlrd. kubinių metrų dujų iš kitokių nei Rusijos šaltinių.
Tačiau Vengrija pagal 15 metų tiekimo sutartį su Rusijos „Gazprom“ gali iki 2036 metų pabaigos importuoti 4,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus. Pastaraisiais metais taip pat buvo sudaryta papildomų tiekimo sutarčių.
P. Szijjarto anksčiau sakė, kad iki lapkričio pabaigos į Vengriją buvo pristatyta 7 mlrd. kubinių metrų rusiškų dujų. Pernai Vengrija suvartojo apie 8,5 mlrd. kubinių metrų dujų.
