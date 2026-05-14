Nuskendusiame Rusijos laive – Putino ir Kim Jong Uno paslaptis

Laivas „Ursa Major“, priklausęs Rusijos gynybos ministerijos valdomai įmonei, 2024 m. gruodį nuskendo tarptautiniuose vandenyse prie pietų Ispanijos krantų su šešiolika laive buvusių žmonių, iš kurių dviejų taip ir nepavyko rasti.
Kapitonas galiausiai „prisipažino“, kad laivas gabeno „dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojamus povandeniniuose laivuose, komponentus“, rašoma vasario 23 d. datuotame vyriausybės laiške parlamentui, kurį trečiadienį matė AFP.
Kapitonas sakė, kad reaktoriuose „nebuvo branduolinio kuro“, tačiau šios informacijos patikrinti nebuvo galima, priduriama rašte, kuris cituojamas antradienį paskelbtame CNN straipsnyje.
Pasak JAV transliuotojo ir regioninio Ispanijos dienraščio „La Verdad de Murcia“, laivas galėjo būti nuskandintas per Vakarų operaciją, nes gabeno branduolinius reaktorius į Šiaurės Korėją.
Jo savininkas tuo metu pasmerkė „tikslingą teroristinį išpuolį“, nepateikdamas įrodymų.
Oficialus laivo maršrutas buvo iš Sankt Peterburgo į Vladivostoką Rusijos Tolimuosiuose Rytuose.
Sausio mėnesį AFP užklaustas Ispanijos pareigūnas Oscaras Villaras, tuo metu vadovavęs tyrimams, atsisakė patvirtinti CNN ir „La Verdad de Murcia“ straipsnius, kuriuose teigiama, kad jie rėmėsi Ispanijos tyrimo ataskaita.
Ispanijos seismologijos institutas AFP buvo sakęs, kad laivo nuskendimo dieną užfiksavo „keturis seisminius signalus“ netoli Kartagenos miesto pietrytinėje pakrantėje.
Jie buvo panašūs į sprogimus „karjeruose, kuriuose išgaunamos statybinės medžiagos, arba į tuos, kuriuos atlieka kariuomenės narai, vykdydami priešminines pratybas“.
JAV 2022 m. įvedė sankcijas laivui „Ursa Major“ už tai, kad šis teikė „transporto paslaugas... pristatant krovinius į Rusijos okupuotą Krymą“.
V. Putino ir Kim Jong Uno karinis susitarimas
Nuo 2022 m., kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, šių dviejų šalių ryšiai tapo glaudesni, o Pchenjanas padeda Rusijai kariauti, siųsdamas jai sausumos pajėgas ir ginkluotės sistemas.
Analitikai teigia, kad tokia pagalba teikiama mainais į maisto produktus ir ginklų technologijas iš Rusijos.
LNK.lt rašė, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pareiškė, kad jo šalis visada rems Rusiją.
2024 m. birželį lankydamasis Pchenjane Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sudarė su Kim Jong Unu karinį susitarimą, pagal kurį abi valstybės įsipareigojo „nedelsdamos“ suteikti karinę pagalbą, jei viena iš jų būtų užpulta.
