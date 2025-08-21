Nyksta vestuvių tradicija: priežastis – ne tik kaina

Vaizdas, kai pora eina altoriaus link, jau nebe toks dažnas. Pernai Čekijoje įvyko apie 45 tūkst. vestuvių.
O ir besituokiantieji vis vyresni: moterų vidurkis – 31 metai, vyrų – 33 metai.
XX amžiaus pabaigoje čekai tuokdavosi dešimčia metų anksčiau – ne paslaptis, jog dažnai dėl lengvatų.
„Iki 1989-ųjų Čekijoje santuoka reiškė finansines lengvatas, ypač jaunavedžiams gauti būstą ar paskolą“, – teigė sociologas Ondrejus Nyvltas.
Psichologai sako, kad laikai keičiasi ir kalti ne vien pinigai. Jauni čekai renkasi laisvę.
„Dabar nėra tokio stipraus poreikio tuoktis. Daug kam atrodo naudingiau, kai esi nevedęs“, – sakė psichologas Petras Sobra.
Ir dar atbaido skyrybų baimė. Čekijoje statistika niūri – išyra kone 40 proc. santuokų. Tad šalyje jau trečdalyje būstų gyvena tik vienas asmuo.
Pusė tų vienišų žmonių yra našlės ir našliai, o kita dalis – šeimos kurti nesiryžtantys jauni žmonės.
Tad krentantys santuokų rodikliai žemyn traukia ir gimstamumą. Kasmet kūdikių gimsta vis mažiau.
