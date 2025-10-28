Orbanas kreipsis į Trumpą: jis klysta dėl Putino

Per pokalbius su Italijos vyriausybės vadove jis aptarė naujosios Europos saugumo veiksmų (SAFE) gynybos išlaidų priemonės teikiamas galimybes bei įvertino galimą Italijos ir Vengrijos sinergiją gynybos srityje.
Prieš susitikimą V. Orbanas dviem Romoje leidžiamiems dienraščiams sakė, kad Europos Sąjunga (ES) nevaidina jokio vaidmens, o Donaldas Trumpas klysta dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino.
„Europos Sąjunga nieko nereiškia. Donaldas Trumpas klysta dėl Putino, aš prašysiu jo, kad panaikintų sankcijas Rusijai“, – pareiškė V. Orbanas interviu laikraščiams „La Repubblica“ ir „Il Messaggero“.
„Mes perdavėme gebėjimą ieškoti karo sprendinio amerikiečiams ir rusams. Deja, nevaidiname jokio vaidmens. Europa visiškai nedalyvauja šiame procese“, – pareiškė V. Orbanas ir pridūrė, kad netrukus su D. Trumpu spręs sankcijų Rusijai problemą.
Kalbėdamas apie susitikimą su G. Meloni, jis paaiškino, kad „svarbus klausimas yra Europos ekonomikos ateitis, nes dėl karo jau labai mažai ką galima padaryti.“
Prieš tai per pokalbius Vatikane V. Orbanas aptarė įvairias temas nuo karų Ukrainoje ir Gazos Ruože iki šeimos vaidmens, jaunimo ugdymo ir poreikio apsaugoti pažeidžiamas krikščionių bendruomenes visame pasaulyje ir ypač Artimuosiuose Rytuose.
Popiežius Leonas XIV suteikė V. Orbanui audienciją, vėliau Vengrijos premjeras susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu.
