Paduos į teismą maisto pramonės gigantus: dešimtmečiais tukino žmones

Pasak oficialių asmenų, tai yra pirmasis tokio pobūdžio ieškinys, o jį šis liberalus Kalifornijos miestas reiškia vienoms iš didžiausių maisto produktų gamintojų, tarp jų – bendrovėms „Kraft Heinz“, „Coca-Cola“, „Nestle“ ir „Kellogg“.
„Kurdamos ir pardavinėdamos ultra perdirbtus maisto produktus, šios įmonės sukėlė visuomenės sveikatos krizę“, – sakė San Francisko miesto prokuroras Davidas Chiu.
„Jos paėmė maistą ir pavertė jį neatpažįstamu bei kenksmingu žmogaus organizmui.“
Ultra perdirbti maisto produktai, įskaitant saldainius, traškučius, gaiviuosius gėrimus ir pusryčių dribsnius, paprastai gaminami iš ingredientų, kurie buvo suskaidyti, chemiškai modifikuoti ir sumaišyti su dirbtiniais priedais.
Juose dažnai yra dažiklių, skonio stipriklių, saldiklių, tirštiklių, putodarių ir emulsiklių, todėl paprastai namuose pagaminti jų negalima.
„Amerikiečiai nori vengti perdirbtų maisto produktų, tačiau jų yra visur. Šios įmonės sukėlė visuomenės sveikatos krizę, gavo didžiulį pelną, o dabar turi prisiimti atsakomybę už padarytą žalą“, – sakė D. Chiu.
Bendras reikalas
Savo ieškiniu, pateiktu San Francisko aukščiausiajam teismui, demokratų valdomas miestas prisijungia prie sveikatos ir socialinių paslaugų sekretoriaus Roberto Kennedy‘žio suburto judėjimo „Make America Healthy Again“ (MAHA) – „Paverskime Ameriką vėl sveika“.
Šis judėjimas yra svarbi prezidentui Donaldui Trumpui antrą kadenciją Baltuosiuose rūmuose laimėti padėjusios koalicijos dalis.
R. Kennedy‘is dažnai kritikuoja perdirbtus maisto produktus, vadindamas juos „nuodais“ ir kaltindamas juos dėl didėjančio gyventojų ir ypač jaunimo nutukimo, lėtinių ligų ir prastos sveikatos.
JAV Ligų kontrolės centras teigia, kad 40 procentų amerikiečių yra nutukę, o beveik 16 procentų serga cukriniu diabetu, kuris gali išsivystyti dėl per didelio antsvorio.
Antradienį pateiktame ieškinyje, kuriame reikalaujama priteisti nenurodyto dydžio žalos atlyginimą, teigiama, kad apie 70 procentų JAV prekybos centruose parduodamų produktų yra itin perdirbti.
Jame nurodoma, kad gamintojos taikė panašią strategiją kaip tabako kompanijos, reklamuodamos produktą, apie kurio daromą žalą žinojo, tačiau jo keliamą riziką ignoravo ar nutylėjo.
„Kaip ir didžiosios tabako kompanijos, taip ir perdirbtų maisto produktų gamintojos siekė padidinti pelną, orientuodamosi į vaikus“, – teigiama išplatintame pareiškime.
„Įmonės apsupo vaikus pastoviomis produktų žinutėmis ir užtvindė juos reklama, pasitelkdamos animacinių filmų personažus, tokius kaip Tigras Tonis ir Fredas Flintstounas.
Nepaisant to, kad žinojo apie padarytą žalą, perdirbtų maisto produktų pramonė toliau bombarduodavo vaikus tiksline reklama ir gamindavo vis labiau priklausomybę sukeliančius produktus, turinčius mažai maistinės vertės.“
Sarah Gallo iš Vartotojų prekių ženklų asociacijos, kuri yra daugelį šioje byloje minimų įmonių vienijanti organizacija, sakė, kad gamintojai „remia amerikiečius, padėdami jiems rinktis sveikesnius produktus ir didindami produktų skaidrumą“.
„Šiuo metu nėra sutarto mokslinio ultra perdirbtų maisto produktų apibrėžimo, o bandymai klasifikuoti maisto produktus kaip nesveikus vien dėl to, kad jie yra perdirbti, arba juodinti maistą, ignoruojant visą jo maistingųjų medžiagų kiekį, klaidina vartotojus ir didina sveikatos skirtumus.
Įmonės laikosi griežtų, įrodymais pagrįstų, (vyriausybės) nustatytų saugos standartų, kad galėtų tiekti saugius, prieinamus ir patogius produktus, kuriais vartotojai naudojasi kasdien.“
