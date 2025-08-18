 Pareigūnas: ES lyderiai antradienį aptars susitikimo Baltuosiuose rūmuose rezultatus

Pareigūnas: ES lyderiai antradienį aptars susitikimo Baltuosiuose rūmuose rezultatus

2025-08-18 18:34
BNS inf.

27 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vadovai vaizdo konferencijoje aptars Ukrainą ir svarbių derybų Baltuosiuose rūmuose rezultatus, pirmadienį pranešė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta).

Pareigūnas: ES lyderiai antradienį aptars susitikimo Baltuosiuose rūmuose rezultatus
Pareigūnas: ES lyderiai antradienį aptars susitikimo Baltuosiuose rūmuose rezultatus / Scanpix nuotr.

„Rytoj (14 val. Lietuvos laiku) sušaukiau Europos Vadovų Tarybos narių vaizdo konferenciją, kurioje bus aptarti šiandien Vašingtone įvyksiančių susitikimų dėl Ukrainos rezultatai. Kartu su JAV ES toliau sieks ilgalaikės taikos, kuri užtikrintų Ukrainos ir Europos gyvybiškai svarbius saugumo interesus“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Costa.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį akis į akį susitiks su JAV lyderiu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu). Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).

Šiame straipsnyje:
Antonio Costa
ES lyderiai
Baltieji rūmai
Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų