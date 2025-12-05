„Taip, šiandien tikimasi dar vieno susitikimo“, – sakė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksandras Bevzas.
Pareigūnas: Ukraina ir JAV penktadienį Majamyje surengs naujas derybas
2025-12-05 18:10
Ukrainiečių derybininkai ir JAV pareigūnai penktadienį Majamyje surengs naujas derybas dėl JAV plano, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, naujienų agentūrai AFP sakė vienas Kyjivo pareigūnas.
Pareigūnas: Ukraina ir JAV penktadienį Majamyje surengs naujas derybas / AP nuotr.
