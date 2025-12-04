Zelenskis: Ukrainos delegacija rengiasi naujoms deryboms JAV

„Rengiamės susitikimams JAV“, – trečiadienio vakarą per vaizdo kreipimąsi sakė V. Zelenskis. Ukraina tikisi naujienų apie tai per artimiausias kelias dienas, pridūrė jis.
Deryboms vadovaus Nacionalinio saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas ir štabo viršininkas Andrijus Hnatovas, sakė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis derybų procesą pavadino gana sėkmingu, turėdamas omenyje ankstesnes diskusijas Ženevoje ir Floridoje dėl JAV plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Jis dar kartą pabrėžė, kad sėkmė priklauso nuo konstruktyvios diplomatijos ir spaudimo Rusijai.
JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas jau šeštą kartą susitiko su V. Putinu, bet derybos nedavė jokių rezultatų. V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas po penkias valandas trukusių pokalbių Kremliuje pareiškė, kad kompromisas nepasiektas.