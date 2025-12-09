Volodymyras Zelenskis: atnaujintas Ukrainos planas JAV bus nusiųstas trečiadienį

„Dirbame šiandien (antradienį) ir tęsime rytoj (trečiadienį). Manau, kad planą perduosime rytoj“, – atsakė V. Zelenskis, žurnalisto paklaustas, ar Ukraina jau nusiuntė planą Jungtinėms Valstijoms.
V. Zelenskis pirmadienį Londone ir Briuselyje surengė derybas su Europos lyderiais, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) toliau spaudžiant Kyjivą sudaryti susitarimą.
D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį, kad šis net neskaitė pirminių jo administracijos pasiūlymų, kuriuos Ukrainos sąjungininkai vadino pernelyg palankiais Rusijai.
V. Zelenskis anksčiau sakė, kad po savaitgalį vykusių JAV ir Ukrainos derybų Vašingtono 28 punktų planas buvo sutrumpintas iki 20 punktų.
Ukrainos ir Europos pareigūnai „ketina dirbti su šiais 20 punktų“, – pirmadienį internetu vykusioje spaudos konferencijoje sakė V. Zelenskis.
„Mums nepatinka kai kurie dalykai, su kuriais grįžo mūsų partneriai. Nors šis klausimas susijęs ne tiek su amerikiečiais, kiek su rusais“, – teigė jis.
„Bet mes tikrai dirbsime ir, kaip jau sakiau, rytoj (antradienį) vakare padarysime viską, kad nusiųstume savo nuomonę šiuo klausimu JAV“, – tuomet tvirtino prezidentas.
Pagal Vašingtono planą Ukraina turėjo atiduoti Rusijai jos neužimtų teritorijų mainais į saugumo pažadus, kurie neatitinka Kyjivo siekių įstoti į NATO.
V. Zelenskis nurodė, kad žemių klausimas ir tarptautinės saugumo garantijos yra du pagrindiniai nesutarimus keliantys klausimai.
„Ar mes numatome teritorijų atidavimą? Pagal Ukrainos įstatymus, mūsų konstituciją ir tarptautinę teisę mes neturime teisės to daryti. Neturime ir jokios moralinės teisės“, – sakė V. Zelenskis.
„Svarbiausia yra žinoti, ką mūsų partneriai bus pasirengę daryti naujos Rusijos agresijos atveju. Šiuo metu nesame gavę jokio atsakymo į šį klausimą“, – sakė V. Zelenskis.