Paryžiečiai šią vasarą vėl galės maudytis Senos upėje

Paryžiaus merija pranešė, kad maudymosi sezonas trijose oficialiose maudyklose turėtų prasidėti liepos 4 dieną.
Sena plaukikams vėl buvo atverta praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį, po to, kai Paryžius skyrė daugiau nei milijardą eurų ne vienus metus trukusioms pastangoms, kad vanduo būtų pakankamai švarus 2024 metų olimpinėms žaidynėms.
Šiais metais tarp maudyklų vėl bus „Bras de Grenelle“ netoli Eiffelio (Eifelio) bokšto, „Bras Marie“ netoli Paryžiaus Dievo Motinos katedros ir „Bercy“ rytinėje miesto dalyje.
Miesto valdžios teigimu, praėjusiais metais apie 100 tūkst. žmonių stovėjo eilėje, kad įšoktų į vandenį, nepaisant lėtos sezono pradžios, kai lietus pakenkė vandens kokybei.
Praėjusiais metais apie 50 tūkst. plaukikų išsimaudė Marnos upėje rytiniuose priemiesčiuose.
Maudymosi vietos Žuanvil le Pone, Šampinji prie Marnos, Sen Mor de Fosė ir Mezon Alfore vėl lauks plaukikų. Šiais metais bus pridėta penktoji vieta Noli prie Marnos, į šiaurės rytus nuo Paryžiaus.
Prancūzijos pareigūnai įspėjo nesimaudyti upių vietose, kur nėra gelbėtojų.
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