Paviešintas pirmasis pokalbis: Trumpas akylai nužiūrėjo Katę Middleton?

Pasak lūpų skaitytojų, D. Trumpas, vos atvykęs į karališkąją rezidenciją, pasakė Velso princesei: „Jūs esate labai graži“.
D. Trumpas taip pat patapšnojo Williamui per ranką ir tarė: „Sveikas, mano drauge, kaip sekasi?“
„Malonu jus matyti“, pirmoji ponia M. Trump pasakė Williamui, o tada atsisuko į Kate ir paklausė: „Kaip jums sekasi?“
Williamas uždėjo ranką ant Kate nugaros ir parodė porai, kad jie gali pradėti eiti per pievelę. Williamas ir D. Trumpas kalbėjosi eidami per pievelę prie įėjimo, kur jų laukė karalius Karolis ir karalienė Camilla.
Prezidentas paklausė Williamo apie jo vaikus, George'ą, Charlottę ir Louisą. „Jiems sekasi gerai. Šiuo metu jie yra mokykloje“, – atsakė Williamas.
„Jau kurį laiką nekalbėjote su manimi“, – pridūrė D. Trumpas. Princas Williamas, atsisukęs į Kate, pajuokavo: „Jis pasiilgo mūsų mažų pokalbių.“ Ir pridūrė prezidentui: „Dabar, kai esate čia, vizito metu, galime pasikalbėti.“
„Turime daug ką aptarti ir įvyko daug pokyčių“, – atsakė D. Trumpas, pasak lūpų skaitytojos Nicola Hickling, kalbėjusios su „Daily Mail“.
Trečiadienio vakarą Trumpai prisijungė prie karališkosios šeimos narių Vindzoro pilyje valstybinėje vakarienėje, kur ir prezidentas, ir karalius pasakė kalbas.
Per nakvynę Vindzore, ketvirtadienį, prezidentas susitiks su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Keiru Starmeriu, o dienos pabaigoje vyks bendra spaudos konferencija.
M. Trump apžiūrės karalienės Marijos lėlių namelį ir karališkąją biblioteką Vindzoro pilyje su karaliene Camilla ir prisijungs prie princesės Kate Frogmore soduose, kad stebėtų JK skautų „Voverių“ programą jaunimui.
