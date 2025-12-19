Paviešinti liūdnai pagarsėjusio seksualinio nusikaltėlio dokumentai: tarp jų – lietuviškas pasas

Paskelbtose nuotraukose atsidūrė nemažai pasų ir asmens tapatybės dokumentų nuotraukų iš viso pasaulio.
Didžioji dalis informacijos dokumentuose, pavyzdžiui, vardai ir gimimo datos, yra užtušuota. Keliuose pasuose ir asmens tapatybės kortelėse, įskaitant Rusijos, Čekijos, Pietų Afrikos, Ukrainos ir Lietuvos pasus, lytis pažymėta kaip moteriška.
Tarp dokumentų pateikta ir J. Epsteino paso nuotrauka.
Užrašai ant kūno
Tarp daugiau nei 60 nuotraukų, kurios paviešintos be papildomo konteksto, yra J. Epsteino nuotrauka su trimis moterimis ir keletas nuotraukų, kurios sustiprina J. Epsteino ryšius su įtakingais ir žinomais vyrais.
Be to, paviešinta ir daugybė nuotraukų, kuriose ant moters kūno matosi užrašytos citatos iš Vladimiro Nabokovo romano „Lolita“ apie vyro seksualinę aistrą 12 metų mergaitei.
Nuotraukose taip pat įtrauktas susirašinėjimas, kuriame aptariamas merginų siuntimas.
„Nežinau, pabandyk atsiųsti ką nors kitą. Turiu draugę skautę, ji šiandien man atsiuntė merginų. Bet ji prašo 1 tūkst. dolerių už merginą. Aš atsiųsiu jums merginas dabar. Galbūt kas nors tiktų J?“ – rašoma žinutėse.
Tada neįvardintas asmuo pateikė išsamų aprašymą, įskaitant vardą, pavardę, metus („18 metų“), ūgį, išmatavimus, svorį, pastabą apie Šengeno erdvę ir „išvykimo miestą“. Daugelis detalių yra užtušuotos, tačiau amžius, varnelė šalia Šengeno erdvės ir šalis – Rusija – yra matomi.
Naujai paskelbtose nuotraukose matyti ir filosofas Noamas Chomsky lėktuve su Epsteinu, dvi Billo Gateso nuotraukos su moterimis, buvęs D. Trumpo patarėjas Steve'as Bannonas ir režisierius Woody Allenas.
J. Epsteinas buvo kaltinamas vaikų seksualiniu išnaudojimu, prekyba žmonėmis, o 2019 m. rastas negyvas savo kalėjimo kameroje, likus vos kelioms savaitėms iki teismo proceso. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
