Pentagonas mažina brigadų Europoje skaičių nuo keturių iki trijų (Papildyta)

2026-05-20 07:00
BNS inf.

JAV Gynybos departamentas antradienį pranešė, kad mažina JAV brigadų Europoje skaičių nuo keturių iki trijų, grąžindamas pajėgų dislokavimą į 2021 metų lygį.

Pentagonas mažina brigadų Europoje skaičių nuo keturių iki trijų / Jen Golbeck / ZUMAPRESS.com nuotr.

Tai daroma Vašingtonui spaudžiant Europą labiau rūpintis savo gynyba.

Pentagonas „sumažino bendrą Europai priskirtų brigados kovinių grupių (BCT) skaičių nuo keturių iki trijų“, sakoma pranešime. Remiantis Kongreso ataskaita, BCT sudaro nuo 4 tūkst. iki 4,7 tūkst. karių.

Pareiškime teigiama, kad dėl šio sumažinimo „laikinai atidedamas“ JAV pajėgų dislokavimas Lenkijoje.

Anksčiau antradienį JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) pareiškė, kad planuotas 4 tūkst. karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas.

„Departamentas nustatys galutinį šių ir kitų JAV pajėgų išdėstymą Europoje remdamasis tolesne JAV strateginių ir operatyvinių poreikių analize, taip pat pačių mūsų sąjungininkų galimybėmis prisidėti pajėgomis prie Europos gynybos“, – teigiama Pentagono pareiškime.

Apie brigadų kovinių grupių sumažinimą paskelbta po kelias savaites trukusio laukimo dėl JAV pajėgų mažinimo Europoje ir Vašingtono skelbtų reikalavimų, kad jo sąjungininkai žemyne daugiau investuotų į savo gynybą.

Atrodo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) yra pasiryžęs nubausti sąjungininkus, neparėmusius JAV vadovaujamo karo prieš Iraną arba neprisidėjusius prie taikos palaikymo pajėgų svarbiame Hormuzo sąsiauryje.

Gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5 tūkst. amerikiečių karių.

