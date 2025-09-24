 Pezeshkianas: Iranas niekada nesieks įgyti branduolinių ginklų

2025-09-24 17:38
BNS inf.

Iraniečių prezidentas antradienį pakartojo, kad Iranas nesiekia įgyti branduolinių ginklų po Izraelio ir Jungtinių Valstijų smūgių bei Europos galybių grasinimų įvesti jam sankcijas. 

Pezeshkianas: Iranas niekada nesieks įgyti branduolinių ginklų / Scanpix nuotr.

„Dar sykį šios asamblėjos akivaizdoje pareiškiu, kad Iranas niekada nesiekė ir niekada nesieks pasigaminti branduolinės bombos“, – sakė Masoudas Pezeshkianas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.

