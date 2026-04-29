Pietų Korėjos teismas sugriežtino bausmę buvusiam prezidentui

Žemesnės instancijos teismas pradinę bausmę Yoon Suk-yeolui skyrė sausį, kai buvo nustatyta, kad jis pasinaudojo prezidento apsaugos agentais, siekdamas užkirsti kelią savo sulaikymui.
Tiek Yoon Suk-yeolas, tiek prokuratūra pateikė apeliacijas – eksprezidentas teigė, kad jo arešto orderiai buvo pagrįsti „neteisėtu tyrimu“, o specialieji prokurorai tvirtino, kad dėl jo piktavališkų nusikaltimų bausmė turėtų būti 10 metų.
„Teismas nuteisia kaltinamąjį septynerius metus kalėti“, – trečiadienį sakė Seulo aukštojo teismo teisėjas.
Savo verdikte jis pridūrė, kad Yoon Suk-yeolo veiksmų motyvai ir pasekmės buvo „itin smerktini“.
„Kaltinamasis ne tik siekė trukdyti teisėtai vykdyti orderius, – sakė teisėjas. – (Jis) taip pat davė neteisėtus nurodymus prezidento apsaugos tarnybos pareigūnams, kurie yra valstybės tarnautojai, bandydamas jais pasinaudoti kaip asmeniniais sargybiniais savo apsaugai.“
Yoon Suk-yeolas, kuris teisme pasirodė vilkėdamas juodą kostiumą ir baltus marškinius, klausydamasis nuosprendžio beveik nerodė emocijų.
Jis taip pat atlieka laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos už kur kas sunkesnį nusikaltimą – vadovavimą sukilimui. Tuo jis buvo apkaltintas dėl savo nesėkmingo bandymo įvesti karo padėtį 2024 metais.
Naujausi komentarai