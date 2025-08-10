Pirks naftą iš Rusijos?

Skubių pokyčių nebus
Be naujo 25 proc. muito Indijos eksportui į JAV, D. Trumpas praėjusį mėnesį socialiniame tinkle „Truth“ nurodė, kad Indijai bus taikomos papildomos sankcijos už Rusijos ginklų ir naftos pirkimą.
Praeitą penktadienį D. Trumpas žurnalistams teigė girdėjęs, kad Indija nebepirks naftos iš Rusijos.
Tačiau šaltiniai tvirtina, kad jokių skubių pokyčių nebus.
„Tai ilgalaikės naftos sutartys. Nėra taip paprasta tiesiog nutraukti pirkimą per vieną naktį“, – teigė vienas šaltinių.
Pateisindamas Indijos naftos pirkimą iš Rusijos, antrasis šaltinis teigė, kad Indijos importuojamos rusiškos naftos rūšys padėjo išvengti pasaulinio naftos kainų šuolio, kurios išliko nedidelės, nepaisant Vakarų apribojimų Rusijos naftos sektoriui.
Skirtingai nei Irano ir Venesuelos naftai, rusiškai naftai netaikomos tiesioginės sankcijos, todėl Indija ją perka už mažesnę nei Europos Sąjungos (ES) nustatytą dabartinę kainos ribą.
Laikraštis „The New York Times“ praeitą šeštadienį taip pat citavo du neįvardytus aukšto rango Indijos pareigūnus, kurie teigė, kad Indijos vyriausybės politika nepasikeitė.
Nekomentavo savo ketinimų
Indijos valdžios institucijos neatsakė į „Reuters“ prašymą oficialiai pakomentuoti savo ketinimus pirkti naftą.
Tačiau praeitą penktadienį Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Randhiras Jaiswalas akcentavo, kad Indija su Rusija palaiko „stabilią ir laiko patikrintą partnerystę“.
Nėra taip paprasta tiesiog nutraukti pirkimą per vieną naktį.
„Atsižvelgdami į savo energijos išteklių poreikius, mes žiūrime į tai, ką galima rasti rinkose, kas siūloma, taip pat į vyraujančią pasaulinę padėtį ar aplinkybes“, – kalbėjo R. Jaiswalas.
Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymus pateikti komentarus.
D. Trumpas, kuris nuo pat šių metų, kai grįžo į prezidento postą, Rusijos karo Ukrainoje nutraukimą paskelbė savo administracijos prioritetu, pastarosiomis savaitėmis išreiškė vis didesnį nekantrumą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.
Jis pagrasino nustatyti 100 proc. tarifus JAV importui iš šalių, kurios perka rusišką naftą, jeigu Maskva nesudarys taikos sutarties su Ukraina.
Rusija yra pagrindinė tiekėja Indijai, trečiai pagal dydį pasaulyje naftos importuotojai ir vartotojai, kuriai tiekiama apie 35 proc. visos naftos.
Sankcijos – ir gamykloms
Šių metų sausio–birželio mėnesiais Indija importavo apie 1,75 mln. barelių per dieną rusiškos naftos, t. y. 1 proc. daugiau nei prieš metus, rodo „Reuters“ šaltinių pateikti duomenys.
Nors kalbama, kad Indijos vyriausybės gali neatbaidyti D. Trumpo grasinimai, „Reuters“ šaltiniai teigė, kad liepą Indijos valstybinės naftos perdirbimo įmonės nustojo pirkti rusišką naftą.
Bendrovės „Indian Oil Corp IOC.NS“, „Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS“, „Bharat Petroleum Corp BPCL.NS“ ir „Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd MRPL.NS“ pastarąją savaitę nebeieškojo rusiškos naftos, „Reuters“ teigė keturi šaltiniai.
ES neseniai pritaikė sankcijas naftos perdirbimo gamyklai „Nayara Energy“, kurios didžiąją akcijų dalį valdo Rusijos subjektai, įskaitant didžiąją naftos bendrovę „Rosneft“ ROSN.MM, ir kuri yra pagrindinė rusiškos naftos pirkėja.
Dėl sankcijų atsistatydino „Nayara“ vykdomasis direktorius, o trys laivai su „Nayara Energy“ naftos produktais dar turi iškrauti krovinius, nes tam trukdo naujos ES sankcijos, informavo „Reuters“.
