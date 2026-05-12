Pirmosios sezono trešnės jau skinamos

Saulėtosios pietų Portugalijos ūkininkai dabar nori tik vieno – dar daugiau saulės ir jokio lietaus, nes kai prieš kelias dienas palijo, kai kurios trešnės ėmė trūkinėti aplink kotelį. Laimė, vietos ūkininkų nuomone, lietus padarė nedaug nuostolių. Portugalijos pietuose, pavyzdžiui, Vale de Prazeres regione, vietos ūkininkai planuoja rinkti pačių pirmųjų sezono trešnių derlių maždaug dvi savaites.
„Tai ankstyvesnė veislė, su minkštesniu vidumi. Ji nėra labai saldi, tai ne tokia trešnė, kuri sprogsta burnoje, kaip esame įpratę matyti po dar dviejų ar trijų savaičių, bet šiuo metų laiku ji jau gana patraukli“, – pasakojo ūkininkas Alexandre'as Mequita.
Ne visi ant medžių užmegzti vaisiai išliko, o iš tų trešnių, kurios užaugo, dar ne visos gerai prinoko.
„Ši pirmoji atranka iš esmės grindžiama spalva. Skiname tamsesnes, kad kitos galėtų paaugti ir toliau nokti, taip pasiekdamos gerą kokybę“, – aiškino A. Mequita.
Taigi pirmoji atranka – skinant trešnes. Prieš pakuojant jos vėl rūšiuojamos. Dauguma yra tinkamo dydžio, todėl rūšiavimo darbų beveik nereikia.
„Ne, ne šiais metais – kol kas negalime skųstis“, – teigė ūkininkė Sandra Mequita.
Portugalų ūkininkai dirba be tarpininkų ir parduoda trešnes tiesiogiai galutiniam vartotojui. Dviejų kilogramų ankstyvųjų trešnių dėžės kainuoja po 15 eurų – tiek pat, kiek ir praėjusiais metais.
„Didžiausias rūpestis šiuo metu visada yra lietus. Jei nelis, jos toliau noks ir pasieks gerą dydį. Bet jei lis, nors šiek tiek, viskas labai komplikuosis – trešnės išmirksta ir genda“, – kalbėjo S. Mequita.
Tokiame ūkyje gerais metais pavyksta užauginti ir surinkti apie 10 tonų trešnių, kurias mielai perka tiek Portugalijoje, tiek kitose Europos šalyse.
