Plinta kova dėl žalio pieno: įspėja apie pavojus

Kiekvienas pienas pradeda savo kelionę kaip žalias pienas.
„Taigi, dabar gaminame šokoladinį pieną“, – teigė pieno ūkio gamyklos vadovas Peteris Osofskas.
Pagal įprastines pieno apdorojimo technologijas visas pienas privalo būti pasterizuotas, kad aukštesnė temperatūra sunaikintų žmonėms pavojingas bakterijas, kurios gali patekti į pieną.
„Nenugriebtą pieną, žalią pieną, pasterizuojame 71 laipsnio temperatūroje. Ir tai trunka neilgai – tiesiogine prasme 20 sekundžių tokioje temperatūroje, ir tada viskas yra gerai“, – aiškino P. Osofskas.
Kita vertus, pastaruoju metu Jungtinėse Valstijose plinta kampanija už žalią pieną – kaip vertingesnį už pasterizuotą. Tokį dalyką remia net ir sveikatos reikalų sekretorius Kenedis jaunesnysis. Savo ruožtu Amerikos medikai perspėja dėl gerai žinomų pavojų.
„Žaliame piene esantys mikroorganizmai, kurie sukelia ligas, yra tokie organizmai kaip salmonelės, patogeninės E. coli bakterijos, kampilobakterijos ir listeria monocytogenes. Tai turbūt keturios blogiausios“, – teigė maisto mokslų profesorius Rutgerso universitete Donaldas Schaffneras.
Medikai ir veterinarai atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės, net ir moderniausios pieno gamybos technologijos nėra tokios tobulos, kad karvių ūkiai būtų visiškai sterilūs.
„Šių mikroorganizmų yra ūkių aplinkoje, melžimo aplinkoje, ir tai iš tikrųjų tarsi lošimas, ridenant kauliuką, siekiant nustatyti, ar jų pateks į žalią pieną, ar ne“, – pabrėžė D. Schaffneras.
Amerikiečių statistika rodo, kad vien šiemet Jungtinėse Valstijose buvo penkių ligų protrūkiai, susiję su žaliu pienu ar jo produktais, pavyzdžiui, sūriais.
„Iššūkis yra tas, kaip mums sukurti sistemą, kuri gamintų žalią pieną, kurio saugumas prilygtų pasterizavimui? Ir nemanau, kad dabar galime tai padaryti“, – sakė D. Schaffneras.
Žalio pieno mėgėjai vis vien stengiasi sukurti teisinę sistemą, kuri leistų lengviau gaminti ir prekiauti nepasterizuotu pienu, matyt, tikėdamiesi, kad technologijos, užtikrinančios jo saugumą, vis vien bus sukurtos ir tam nereikės pieno kaitinti.
