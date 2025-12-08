Po Assado nuvertimo namo grįžo jau trys milijonai sirų

B. al Assado nuvertimas „atvėrė unikalų taikos ir stabilumo vilties langą“, Damaske pareiškė UNHCR. Tačiau žmonėms esą skubiai reikia daugiau paramos atstatymui, kad būtų sustiprintas stabilumas.
Daugiau kaip 1,2 mln. žmonių grįžo pirmiausiai iš kaimyninių šalių, o daugiau kaip 1,9 mln. vidaus pabėgėlių vėl gyvena savo gimtuosiuose kaimuose. Ir daug kitų žmonių pareiškė norą greitai sugrįžti. Tačiau jiems reikia perspektyvų. Jungtinės Tautos, be kita ko, padeda atstatyt namus ir infrastruktūrą. Tačiau po 14 mūšių metų daug mokyklų, ligoninių ir vandens tiekimo sistemų dar nėra naudojamos. Didelį pavojų, UNHCR duomenimis, kelia ir nesprogusi amunicija.
Anot UNHCR, naujosios Sirijos vyriausybės atsakomybė yra sukurti saugumą ir aplinką, kad žmonės galėtų grįžti. Tačiau tarptautinė bendruomenė esą turi tai finansiškai paremti. Iš 1,5 mlrd. dolerių (apie 1,3 mlrd. eurų), kuriuos UNHCR numatė grįžimo pagalbai šiais metais, surinkta tik trečdalis.
