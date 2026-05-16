Po Donaldo Trumpo įspėjimo Taivanas pareiškė esąs nepriklausoma šalis

Taivanas „yra suvereni ir nepriklausoma demokratinė šalis ir nėra pavaldus Kinijos Liaudies Respublikai“, sakoma Taivano užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Ministerija taip pat pabrėžė, jog JAV ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimų Taivanui dalis, D. Trumpui užsiminus, kad jis svarsto šį klausimą.
„Kalbant apie Taivano ir JAV ginklų pardavimą, tai ne tik JAV saugumo įsipareigojimas Taivanui, aiškiai įtvirtintas Taivano santykių akte, bet ir bendro atgrasymo nuo regioninių grėsmių forma“, – nurodė ministerija.
Taivanas šiuos pareiškimus paskelbė praėjus dienai po to, kai D. Trumpas baigė vizitą Pekine, kur Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) spaudė jį nepalaikyti savarankiškos salos, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
Kalbėdamas apie Xi Jinpingui svarbų klausimą, D. Trumpas leido suprasti, kad nepritaria Taivano nepriklausomybės paskelbimui, ir, regis, suabejojo, kodėl JAV turėtų ginti salą užpuolimo atveju.
„Nesiekiu, kad kas nors taptų nepriklausomas. Ir, žinote, mes turėtume nukeliauti 9,5 tūkst. mylių, kad kariautume. Aš to nesiekiu“, – televizijos „Fox News“ laidai „Special Report with Bret Baier“ sakė jis.
„Noriu, kad jie atvėstų. Noriu, kad Kinija atvėstų, – teigė D. Trumpas. – Mes nesiekiame karų, ir jei viskas liktų taip, kaip yra, manau, kad Kinijai tai tiktų.“
JAV pripažįsta tik Pekiną ir nepritaria oficialiai Taivano nepriklausomybei, tačiau istoriškai vengė atvirai pareikšti, kad nepritaria nepriklausomybei.
Pagal JAV įstatymus Vašingtonas privalo tiekti ginklus Taivanui jo gynybai, tačiau lieka neaišku, ar JAV pajėgos ateitų salai į pagalbą.
Xi Jinpingas susitikimą pradėjo įspėjimu dėl Taivano, kurio prezidentas Lai Ching-te (Lai Čingtė) laiko salą jau nepriklausoma, todėl deklaracija, anot jo, yra nereikalinga.
Xi Jinpingas sakė D. Trumpui, kad klaidingi žingsniai šiuo jautriu klausimu gali sukelti „konfliktą“.
Reaguodama į valstybės sekretoriaus Marco Rubio (Marko Rubijo) komentarus, kad JAV politika Taipėjaus atžvilgiu nepasikeitė, Taivano užsienio reikalų ministerija padėkojo Vašingtonui už tai, kad jis parodė, jog „palaiko ir vertina taiką bei stabilumą Taivano sąsiauryje“.
