Po kratų atleistas Zelenskio administracijos vadovas

A. Jermako atleidimas yra rimtas smūgis V. Zelenskiui, kuris susiduria su intensyvėjančiu Rusijos puolimu rytuose tuo metu, kai Jungtinės Valstijos pateikė netikėtą karo užbaigimo planą, kuris yra labai palankus Maskvai.
Dar praėjusią savaitę V. Zelenskis paskyrė 54-erių A. Jermaką Ukrainos vyriausiuoju derybininku svarbiose derybose dėl JAV plano patobulinimo. Tokį pasitikėjimą jis tuomet pademonstravo nepaisydamas didėjančio opozicijos atstovų spaudimo atleisti jo administracijos vadovą, kuris Kyjive dažnai vertinamas prieštaringai.
„Ukrainos prezidento biuras bus reorganizuotas. Biuro vadovas Andrijus Jermakas įteikė savo atsistatydinimo pareiškimą“, – penktadienį pareiškė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi.
Po kelių minučių V. Zelenskis pasirašė dekretą „atleisti“ A. Jermaką.
Ukrainos kovos su korupcija agentūros penktadienio ryte pranešė atliekančios kratas Ukrainos prezidento administracijos vadovo biuruose.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specialioji kovos su korupcija prokuratūra (SAPO) „vykdo tyrimo veiksmus (kratas) Ukrainos prezidento biuro vadovybėje“, buvo nurodyta NABU pranešime, kuriame buvo pabrėžta, kad „tyrimo veiksmai yra sankcionuoti ir atliekami kaip tyrimo dalis“.
NABU tuomet neatskleidė, su kuo susijusios šios kratos, o A. Jermakas patvirtino, kad krata atliekama ir jo bute, ir patikino, kad bendradarbiauja su tyrimu.
A. Jermako oponentai teigia esą jis naudojosi tarnyba, kad užkulisiuose kauptų galią ir įtaką, sprendžia, kas galės susitikti su prezidentu ir ignoruoja kritiškus balsus.
Tyrėjai anksčiau šį mėnesį pranešė, kad atskleidė 100 mln. JAV dolerių (86,39 mln. eurų) korupcijos schemą energetikos sektoriuje. Tai sukėlė didžiulį pasipiktinimą šalyje, kurioje dėl Rusijos atakų žiemą nuolat sutrinka elektros energijos ir šilumos tiekimas.
Nors A. Jermakas nebuvo kaltinamas jokiais nusižengimais, keli įtakingi V. Zelenskio partijos įstatymų leidėjai teigė, jog A. Jermakas turėtų prisiimti atsakomybę už skandalą, kad būtų atkurtas visuomenės pasitikėjimas. Kai kurie sakė, kad jei V. Zelenskis jo neatleis, partija gali skilti, gali iškilti grėsmė prezidento parlamentinei daugumai.
Neslūgstant skandalui, V. Zelenskis penktadienį pamėgino sutelkti gyventojus.
„Jei prarasime vienybę, rizikuojame prarasti viską: save, Ukrainą, savo ateitį“, – sakė jis kreipimesi.
A. Jermako įtaka
V. Zelenskis pareiškė, kad šeštadienį surengs konsultacijas dėl kandidatų į A. Jermako postą.
Tuo metu deryboms su Jungtinėmis Valstijomis vadovaus karinės, diplomatinės ir žvalgybos tarnybos.
Artimiausiomis dienomis aptarti naujausio karo užbaigimo plano į Kyjivą atvyks JAV kariuomenės sekretorius Danielis Driscollas (Danielis Driskolas), o prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) kitą savaitę vyks į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu.
A. Jermakas ir V. Zelenskis pažįstami jau daugiau kaip 15 metų. Anuomet A. Jermakas buvo teisininkas, kuriantis televizijos laidų gamybos verslą, o V. Zelenskis – garsus ukrainiečių komikas ir aktorius.
A. Jermakas prižiūrėjo užsienio reikalus kaip V. Zelenskio pirmosios prezidento komandos narys, o 2020-ųjų vasarį buvo paaukštintas ir tapo prezidento administracijos vadovu.
Nuo tada, kai 2022-ųjų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, A. Jermakas lydėjo prezidentą į kiekvieną jo užsienio kelionę. Prezidento pasitikėjimas A. Jermaku pavertė jį tarsi neliečiamu.
A. Jermakas buvo plačiai laikomas antru pagal įtaką žmogumi šalyje, kartais net pravardžiuojamas „viceprezidentu“.
„Jermakas neleidžia niekam prieiti prie Zelenskio, išskyrus ištikimus žmones“, – naujienų agentūrai AFP sakė buvęs aukšto rango pareigūnas, dirbęs su V. Zelenskiu ir A. Jermaku.
„Jis tikrai bando daryti įtaką beveik kiekvienam sprendimui“, – pridūrė šaltinis.
Aukšto rango šaltinis V. Zelenskio partijoje sakė, kad A. Jermako įtaka prezidentui yra panaši į „hipnozę“.
Po to, kai buvo paskelbta apie kratas A. Jermako bute ir biuruose, Europos Sąjunga (ES) parėmė Ukrainos kovos su korupcija tarnybų darbą.
„Mes labai gerbiame šiuos tyrimus, kurie rodo, kad Ukrainos kovos su korupcija institucijos atlieka savo darbą“, – sakė Europos Komisijos (EK) atstovė spaudai Paula Pinho (Paula Pinjo).
V. Zelenskis vasarą bandė atimti iš NABU ir SAPO nepriklausomybę, išprovokuodamas retai karo metu pasitaikančius protestus, ir buvo priverstas atsitraukti po ES kritikos.
Kyjive įsikūrusio nevyriausybinio Razumkovo centro kovo mėnesį atlikta visuomenės apklausa parodė, kad du trečdaliai ukrainiečių nepasitiki A. Jermaku.
Ukrainos politikos analitikas Volodymyras Fesenka prieš A. Jermako atleidimą agentūrai AFP sakė, kad, siekiant sustiprinti Ukrainos pozicijas derybose su JAV administracijos vadovas turėtų pasitraukti.
V. Zelenskis penktadienį taip pat pabrėžė, kad šiuo metu jis negali sau leisti daryti politinių klaidų.
„Rusija tikrai nori, kad Ukraina padarytų klaidų“, – sakė jis.
„Mūsų pusėje klaidų nebus“, – pridūrė ukrainiečių lyderis.