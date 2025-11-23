Jermakas: Ženevoje prasidėjo derybos dėl JAV plano karui Ukrainoje užbaigti

Prasidėjo pirmieji susitikimai su Ukrainos sąjungininkių Europoje – Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos – atstovais, platformoje „Telegram“ rašė A. Jermakas, Šveicarijos mieste vadovaujantis prezidento Volodymyro Zelenskio paskirtai devynių asmenų delegacijai.
Kitame derybų etape prie jų prisijungs JAV delegacija.
„Mes laikomės labai konstruktyvios pozicijos“, – sakė A. Jermakas, einantis V. Zelenskio kanceliarijos vadovo pareigas.
Jis pridūrė, kad planuojama surengti keletą susitikimų įvairiais formatais.
„Mes toliau dirbame kartu, siekdami užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką Ukrainoje“, – sakė jis.
V. Zelenskis teigė siekiantis pateikti alternatyvius pasiūlymus. Prasidėjus deryboms jis pažymėjo, kad Ukrainos, JAV ir Europos komandos palaiko glaudžius ryšius ir deda pastangas karui užbaigti.
„Kraujo liejimas turi būti sustabdytas, mes taip pat turime užtikrinti, kad karas niekada neįsipliekstų iš naujo“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
„Laukiu šiandienos derybų rezultatų ir tikiuosi, kad visi dalyviai bus konstruktyvūs. Teigiamo rezultato reikia mums visiems“, – savo įraše socialiniame tinkle pažymėjo V. Zelenskis.
Ukraina su Vakarų pagalba jau beveik ketverius metus ginasi nuo Rusijos karinės agresijos.
D. Trumpo 28 punktų plane iš Ukrainos reikalauja didelių nuolaidų, o jį gavęs V. Zelenskis žadėjo, kad jo vyriausybė pateiks šiam planui alternatyvų.