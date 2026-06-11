Popiežius: krikščionys negali skatinti karo

Sakydamas homiliją Barselonos Šventosios Šeimos (Sagrada Familia) bazilikoje, Leonas XIV taip pat, regis, užsiminė apie migraciją, sakydamas, kad krikščionys negali „apleisti (...) tų, kas bėga nuo skurdo“.
„Negalime tikėti Jėzumi ir skatinti karo. Negalime tikėti Jėzumi ir žudyti nekaltųjų“, – sakė popiežius tūkstančiams tikinčiųjų, tarp kurių buvo Ispanijos karalius Pilypas VI ir jo žmona karalienė Leticija.
Leonas XIV „teisingo karo“ koncepciją, kurią Vašingtonas iškėlė JAV ir Izraelio pradėto karo prieš Iraną kontekste, pavadino pasenusia.
D. Trumpo administracija ne kartą teisino savo išpuolį prieš Iraną kaip būdą neleisti šiai šaliai susikurti branduolinio ginklo pajėgumų.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as, kuris yra atsivertęs į katalikybę, naudojo „teisingo karo“ argumentą ir ragino popiežių „atsargiai“ kalbėti teologiniais klausimais.
Popiežius yra žinomas karo Artimuosiuose Rytuose kritikas ir ragina, jo žodžiais, pagarbiai priimti migrantus bei imtis priemonių palengvinti jų integraciją.
Balandį jis pasmerkė D. Trumpo grasinimą sunaikinti Iraną ir paragino amerikiečius reikalauti, kad JAV įstatymų leidėjai „dirbtų dėl taikos“.
D. Trumpas sukritikavo pontifiką kaip „SILPNĄ nusikalstamumo atžvilgiu ir siaubingą užsienio politikai“. Į tai Leonas XIV atsakė, kad turi „moralinę pareigą pasisakyti“.
Praėjusį mėnesį duotame interviu D. Trumpas vėl kritikavo popiežių, teigdamas, jog Leonas XIV mano, kad „Iranui turėti branduolinį ginklą yra GERAI“.
„Manau, kad jis kelia pavojų daugeliui katalikų ir daugeliui žmonių“, – pareiškė D. Trumpas.
Paklaustas apie šiuos komentarus, Leonas XIV atsakė, kad Katalikų Bažnyčios misija yra skelbti taiką ir Evangeliją.
„Jei kas nors nori mane kritikuoti už Evangelijos skelbimą, tegul tai daro teisingai“, – sakė jis žurnalistams.
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