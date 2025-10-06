Popiežius Leonas išleido naujas Vatikano investicijų taisykles

Vatikano bankas (IOR) neteks vienintelės ir išskirtinės teisės valdyti Vatikano finansines investicijas.
Naujajame dekrete teigiama, kad Šventasis Sostas turto valdymui paprastai ir toliau turėtų naudotis IOR. Tačiau dabar kompetentingos institucijos taip pat gali naudotis kitų valstybių finansų tarpininkų paslaugomis, jei mano, kad tai veiksmingiau ar naudingiau.
Pavyzdžiui, finansų tarpininkų paslaugas gali teikti bankai arba rizikos draudimo fondai.
Šis sprendimas laikomas svarbiu žingsniu pertvarkant Vatikano finansus.
2022 m. vasarą popiežius Pranciškus nustatė, kad už turto valdymą yra išimtinai atsakingas IOR, kuris yra ir viso Šventojo Sosto ir su juo susijusių institucijų finansinio turto patikėtinis.
Naujasis popiežiaus Leono XIV dekretas buvo rengiamas atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas.
IOR valdo maždaug 12 tūkst. klientų turtą. Tarp jų – katalikiškos institucijos, Vatikano darbuotojai ir ambasadoriai prie Šventojo Sosto.
Bankas ne kartą buvo kaltinamas korupcija ir pinigų plovimu, o tinkamas jo finansų ir investicijų valdymas Vatikane tebėra ginčytinas klausimas.
