Portugalijoje surengtas visuotinis streikas

Profesinės sąjungos šį streiką paskelbė protestuodamos prieš vyriausybės siūlomas darbo reformas.
Ketvirtadienį Lisabonos pagrindinėje traukinių stotyje beveik nebuvo keleivių, nes buvo atšaukta dauguma traukinių reisų. Tuo tarpu Portugalijos nacionalinė oro linijų bendrovė „TAP Air Portugal“ atšaukė maždaug du trečdalius įprastų 250 skrydžių.
Profesinių sąjungų teigimu, sustojo šiukšlių išvežimas, neveikia ir kai kurie ligoninių skyriai, kurie neteikia skubios pagalbos paslaugų.
Ketvirtadienį taip pat sutriko mokyklų ir teismų darbas.
Profesines sąjungas papiktino dešiniųjų mažumos vyriausybės pasiūlytas įstatymas, kuriuo, anot jų, siekiama supaprastinti atleidimo procedūras, pailginti terminuotų sutarčių trukmę ir išplėsti minimalias streiko metu reikalaujamas paslaugas.
Portugalijos ministras pirmininkas Luisas Montenegro teigia, kad šios darbo reformos, apimančios daugiau nei 100 priemonių, skirtos „skatinti ekonomikos augimą ir sudaryti sąlygas mokėti geresnius atlyginimus“.
Tačiau profesinės sąjungos, įskaitant Portugalijos darbuotojų generalinę konfederaciją (CGTP) ir profesinę sąjungą UGT, griežtai kritikuoja šiuos vyriausybės planus.
Šis ketvirtadienį Portugalijoje vykstantis streikas yra didžiausias nuo 2013-ųjų birželio, kai valstybei prireikė Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ir Europos Sąjungos (ES) pagalbos, kad būtų įveikta skolų krizė.
CGTP generalinis sekretorius Tiago Oliveira teigė, kad šios reformos yra vienas didžiausių išpuolių prieš darbo rinką. Pasak jo, jos normalizuos nesaugumą darbo rinkoje ir palengvins darbuotojų atleidimą.
Palanki situacija reformoms
T. Oliveira pareiškė, kad maždaug 1,3 mln. dirbančių Portugalijos gyventojų jau šiuo metu yra nesaugioje padėtyje.
Kitų metų pradžioje Portugalija rinks naują prezidentą, o CGTP generalinis sekretorius pareiškė, kad streikas jau iš esmės laikytinas sėkmingu, nes jis atkreipė visuomenės dėmesį į darbo rinkos reformas.
Portugalijos spaudoje paskelbtų visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, šį profesinių sąjungų streiką palaiko 61 proc. apklaustųjų.
Streiko išvakarėse premjeras pareiškė, kad tikisi, jog „šalis funkcionuos kuo normaliau, nes vienų teisės neturi pažeisti kitų teisių“.
Nors jo dešiniųjų partija neturi daugumos parlamente, manoma, kad L. Montenegro vyriausybei pavyks priimti įstatymo projektą, sulaukus paramos iš liberalų ir kraštutinių dešiniųjų.
Tačiau opozicija kaltina premjerą dėl to, kad per praėjusių rinkimų kampaniją jis net neužsiminė apie galimas darbo reformas.
Nors Portugalijos ekonomikos augimas siekia apie 2 proc., o nedarbo lygis – istoriškai žemas, apie 6 proc., ministras pirmininkas teigė, kad šalis turėtų pasinaudoti palankia situacija ir įgyvendinti reformas.
Pagrindinės darbdavių konfederacijos CIP vadovas Armindo Monteiro pasmerkė streiką ir pažymėjo, kad vyriausybės įstatymo projektas yra tik „diskusijų pagrindas“, siekiant ištaisyti „disbalansą“, kurį sukėlė ankstesnės kairiosios vyriausybės darbo pokyčiai.
