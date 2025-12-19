Paplūdimyje klaida gali kainuoti gyvybę

Portugalijos miestas Nazarė garsėja pačiomis didžiausiomis bangomis pasaulyje. Tai – tikras rojaus kampelis banglentininkams. Vis dėlto gaudyti tokio dydžio bangas leidžiama ne visiems, o tik profesionalams.
Taip yra todėl, kad šioje vietovėje vidutinio dydžio bangos siekia net 15–20 metrų aukštį, o rekordas – 30 metrų banga. Tokios milžiniškos bangos susidaro dėl unikalios geografinės padėties – po vandeniu esančio gilaus kanjono, kuris veikia kaip piltuvėlis, sutelkiantis ir sustiprinantis Atlanto vandenyno bangas. Atsitrenkusios į krantą jos iškyla iki rekordinio aukščio.
Šioje banglentininkų Mekoje vyko kasmetinis čempionatas. Geriausio titulas vyrų grupėje atiteko brazilui, o moterų – prancūzei.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Brazilas jau per pirmąsias minutes leidosi nuo milžiniškos bangos. Tačiau sujudėjusi banga suformavo kalnelį ir išmetė jį į orą, o paniręs po vandeniu sportininkas išbuvo net 30 sekundžių. Laimei, paskutinę minutę jį sugavęs partneris apsaugojo nuo uolos.
„Mane visiškai nušlavė. Nežinau, kiek laiko praleidau po vandeniu, bet atrodė labai ilgai. Tačiau tai buvo gera banga ir viskas buvo tobula iki to kalniuko. Jis buvo tragiškas ir tai buvo baisiausias kritimas mano gyvenime“, – pasakojo banglentininkas Lucas Chianca.
Prancūzė bangas valdė tarsi iš vadovėlio – stilingai ir užtikrintai. Visgi ji pabrėžė, kad viskas priklauso nuo komandos, o bangų būtų galėjusi sugauti ir daugiau.
„Net nežinau, kuri banga buvo geriausia. Neturėjau tos vienos, pačios geriausios – buvo gerų, bet ne tokios, kuri pastūmėtų padaryti daugiau. Ieškojau jos, bet nepagavau. Tačiau žinau, kad galiu geriau. Vis dėlto visada reikia paisyti saugumo“, – kalbėjo banglentininkė Justine Dupont.
Didžiosios bangos Nazarėje pasirodo daugiausia žiemą – nuo spalio iki kovo. Banglentininkai čia jas gaudo specialiu būdu, vadinamu „tow-surfing“, kai vandens motociklai užtempia sportininkus ant bangų, mat iriantis rankomis pagauti tokio dydžio bangą būtų neįmanoma.
