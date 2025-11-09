Didelės bangos Ispanijos Kanarų salose pražudė tris žmones, yra sužeistų

Šeštadienį per keturis skirtingus incidentus Tenerifės salos pakrantėje buvo sužeista dar 15 žmonių, paskelbė gelbėjimo tarnybos.
La Gvančos, Puerto de la Kruso ir Tenerifės Santa Kruso savivaldybėse žuvo vyras ir moteris, dar keli bangų į vandenyną nublokšti žmonės buvo sužeisti, teigė gelbėjimo tarnybos.
Trečias vyras buvo rastas negyvas plūduriuojantis vandenyne netoli Granadiljos paplūdimio.
Pareigūnai perspėjo žmones apie potvynio bangas ir stiprų vėją, patarė nevaikščioti pakrantės takais ir nerizikuoti fotografuojant ir filmuojant audringą jūrą.
