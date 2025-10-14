Graikai vėl streikuoja protestuodami prieš 13 valandų darbo reformą

Per streiką nedirba valstybinės ir municipalinės tarnybos, paralyžiuotas susisiekimas keltais ir traukiniais, bet skrydžiai nebuvo paveikti.
Visuomeninis transportas Atėnuose taip pat važinėja, tik sutrumpintais grafikais.
Pasak policijos, beveik 10 tūkst. žmonių dalyvavo demonstracijoje Atėnuose ir antrame pagal dydį šalies mieste Salonikuose. Protestai vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose.
„Tai vyriausybė, kuri nuo pat pirmos atėjimo į valdžią akimirkos visiškai tenkina visus darbdavių reikalavimus“, – sakė 29 metų parduotuvės darbuotoja Sofija Georgiadu (Sophia Georgiadou) iš Salonikų.
„Įstatymo projektas, numatantis 13 valandų darbo dieną, iš esmės yra dar vienas bandymas įteisinti šiuolaikinę vergovę. Jie nori sugrąžinti mus šimtmečiu atgal, kad dirbtume be teisių, be gyvenimo“, – sakė ji naujienų agentūrai AFP.
„13 darbo valandų reiškia, kad neturiu gyvenimo. Štai taip. Tai, kas vyksta Graikijoje, yra distopija“, – sakė 32 metų telekomunikacijų inžinierius Kostas Vasilejadis (Kostas Vasileiadis).
Vyriausybė yra sakiusi, kad 13 valandų darbo diena, kuri turi būti įteisinta balsavimu trečiadienį, bus pasirenkama, bet opozicinės partijos ir profesinės sąjungos tvirtina, kad darbuotojams grės atleidimas, jei jie atsisakys dirbti ilgiau.
Kitas visuotinis streikas dėl šio klausimo įvyko spalio 1 dieną.
„Šis (įstatymas) paremia darbuotojus ir padeda verslui“, – antradienį televizijai „Skai TV“ sakė darbo ministrė Niki Kerameus.
„Tai susiję tik su privačiuoju sektoriumi (...). Tai gali būti daroma iki 37 dienų per metus, o tai proporcingai reiškia tris dienas per mėnesį“, – sakė ji ir pridūrė, kad šiai priemonei „reikia darbuotojo sutikimo“.
Įstatymu taip pat bus išplėstos naudos dirbančioms motinoms, pagal jį darbuotojams bus leidžiama derėtis dėl keturių dienų darbo savaitės, sakė ministrė.
Legali darbo diena Graikijoje yra aštuonių valandų trukmės, numatant apmokamų viršvalandžių galimybę.
Graikijoje jau legalizuota šešių dienų darbo savaitė, ypač – didelio poreikio laikotarpiais tam tikruose sektoriuose, įskaitant turizmą.
