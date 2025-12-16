Prancūzijai netinka MERCOSUR sutarties sąlygos

„Prezidentas labai aiškiai pasakė (Europos) Komisijos (EK) pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui Antonio Costai, kad šis susitarimas nesiderina su Prancūzijos ūkininkų apsauga“, – sakė Prancūzijos prezidentūros pareigūnas po to, kai ES vadovybė, remiama Vokietijos, pareikalavo, kad susitarimas su Pietų Amerikos bloku būtų pasirašytas iki metų pabaigos.
EK vadovė šeštadienį planuoja vykti į Braziliją pasirašyti susitarimo, kuriuo po 20 metų trukusių derybų būtų sukurta didžiausia pasaulyje laisvosios prekybos zona.
Tačiau pirmiausia jai turi pritarti ES valstybės narės, o įtakingoji Prancūzija paprašė atidėti sutarties pasirašymą iki 2026 metų, nes jos sąlygos dar neįvykdytos.
Susitarimas leistų ES į Lotynų Ameriką eksportuoti daugiau transporto priemonių, technikos, vynų ir spiritinių gėrimų, o Pietų Amerikos jautieną, cukrų, ryžius, medų ir soją būtų lengviau įvežti į Europą.
Prancūzija, baimindamasi, kad tai pakenks jos žemės ūkio sektoriui, reikalavo griežtų apsaugos sąlygų, griežtesnės importo kontrolės ir griežtesnių standartų MERCOSUR gamintojams.
