 Prancūzijoje įkalintas tunisietis, įtariamas planavęs džihadistų įkvėptą išpuolį

2026-05-12 07:07
BNS inf.

Prancūzijos pareigūnai įkalino 27 metų tunisietį, įtariamą „planavus smurtinį veiksmą, įkvėptą džihadizmo“, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė kovos su terorizmu prokuratūra.

Sipa nuotr.

Pasak su byla susipažinusio šaltinio, tyrimo metu nustatyta, kad įtariamasis ketino taikytis į „Paryžiaus muziejų ir žydų bendruomenės narius, nors konkretus taikinys nebuvo nustatytas“.

Vyras buvo sulaikytas gegužės 7 dieną, kai dieną prieš tai buvo pradėtas preliminarus tyrimas dėl įtariamo „teroristinio nusikalstamo susivienijimo“, nurodė prokuratūra, patvirtindama laikraščio „Le Monde“ pranešimą.

Be išpuolio Paryžiuje planavimo, įtariamasis svarstė prisijungti prie „teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ gretų Sirijoje arba Mozambike“, pridūrė ji.

Pirmadienį jam pradėtos taikyti ikiteisminės kardomosios priemonės.

Šiame straipsnyje:
tunisietis
įkalinimas
Prancūzija
teroristinis išpuolis
džihadistai

