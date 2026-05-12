Prancūzijoje įkalintas tunisietis, įtariamas planavęs džihadistų įkvėptą išpuolį

Pasak su byla susipažinusio šaltinio, tyrimo metu nustatyta, kad įtariamasis ketino taikytis į „Paryžiaus muziejų ir žydų bendruomenės narius, nors konkretus taikinys nebuvo nustatytas“.
Vyras buvo sulaikytas gegužės 7 dieną, kai dieną prieš tai buvo pradėtas preliminarus tyrimas dėl įtariamo „teroristinio nusikalstamo susivienijimo“, nurodė prokuratūra, patvirtindama laikraščio „Le Monde“ pranešimą.
Be išpuolio Paryžiuje planavimo, įtariamasis svarstė prisijungti prie „teroristinės organizacijos „Islamo valstybė“ gretų Sirijoje arba Mozambike“, pridūrė ji.
Pirmadienį jam pradėtos taikyti ikiteisminės kardomosios priemonės.
