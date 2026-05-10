„Vienam iš jų simptomai pasireiškė repatrijavimo lėktuve, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė jis. – Šie penki keleiviai nedelsiant buvo griežtai izoliuoti iki atskiro pranešimo.“
Prancūzijos premjeras: iš hantaviruso paveikto laivo išlipęs prancūzas turi simptomų
2026-05-10 19:38
Vienas iš penkių prancūzų, sekmadienį parskraidintų į Prancūziją iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, jaučia ligos simptomus, pranešė Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu (Sebastjenas Lekorniu).
Scanpix nuotr.
