Prancūzijos skrydžių kontrolieriai ketina skelbti streiką

„SNCTA ne kartą pasisakė už socialinį dialogą ir pateikė konkrečius pasiūlymus. Akivaizdu, kad šis bevaisis dialogas dabar trukdo bet kokioms pažangos ir reformų perspektyvoms“, – teigė profesinė sąjunga, atstovaujanti apie 60 proc. darbuotojų.
Profsąjunga paragino „iš esmės keisti operacijų valdymą“, skųsdamasi „nepasitikėjimu, baudžiamąja praktika ir žeminamais valdymo metodais“.
Pranešimas paskelbtas po liepos pradžioje įvykusio Prancūzijos oro eismo kontrolierių streiko, kurį surengė mažesnės profesinės sąjungos, o SNCTA susilaikė. Nepaisant to, streikas sukėlė chaosą Europos danguje, vasaros atostogų pradžioje buvo atšaukti šimtų tūkstančių žmonių užsakyti skrydžiai.
Naujo streiko laikas yra kritinis, nes daugelis baiminasi, kad Prancūzijai gresia naujas ilgas politinis ir finansinis nestabilumas.
Naujausi komentarai