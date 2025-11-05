Prancūzijoje vyras automobiliu rėžėsi į pėsčiuosius: sužeista dešimt žmonių

Olerono gyventojas „tyčia įsirėžė į kelis pėsčiuosius ir dviratininkus“ kelyje, jungiančiame du miestus vaizdingoje saloje prie La Rošelio miesto, sakė prokuroras Arnaud Laraize'as (Arno Larezas).
Anot pareigūno, kai vyras buvo sulaikomas, jis arabiškai šaukė „Dievas yra didžiausias“; šį posakį dažnai vartoja islamo ekstremistai.
Policija atlieka tyrimą dėl įtariamo pasikėsinimo nužudyti, tačiau vyro motyvas lieka neaiškus, pridūrė A. Laraize'as.
Vienas su tyrimu susijęs naujienų agentūros AFP šaltinis anksčiau teigė, kad vyras „tyčia įsirėžė“ į žmones.
Prokuroras sakė, kad tai įvyko kelyje, jungiančiame Doliu d'Olerono ir Sen Pjer d'Olerono miestelius.
Doliu d'Olerono meras patvirtino, kad įtariamasis buvo miestelio gyventojas.
