 Prieš keliaudamas į kalėjimą Sarkozy susitiko su Macronu

Prieš keliaudamas į kalėjimą Sarkozy susitiko su Macronu

2025-10-20 22:43
Viljama Sudikienė (AFP)

Buvęs Prancūzijos lyderis Nicolas Sarkozy praėjusią savaitę aplankė prezidentą Emmanuelį Macroną Eliziejaus rūmuose, likus vos kelioms dienoms iki laisvės atėmimo bausmės pradžios, pirmadienį pranešė šaltinis vyriausybėje.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy / Scanpix nuotr.

„Jis buvo priimtas penktadienį“, – sakė šaltinis, bet išsamesnės informacijos nepateikė.

Antradienį N. Sarkozy bus įkalintas dėl plano gauti Libijos lėšų savo 2007 m. prezidento rinkimų kampanijai ir taps pirmuoju buvusiu Europos Sąjungos (ES) šalies vadovu, turėsiančiu atlikti bausmę už grotų.  

E. Macronas pirmadienį gynė tokį savo sprendimą.

„Žmogišku lygmeniu man buvo normalu priimti vieną iš pirmtakų šiame kontekste“, – sakė E. Macronas, Slovėnijoje vykstant Viduržemio jūros regiono ES lyderių viršūnių susitikimui.

Prancūzijos dešiniojo sparno lyderis N. Sarkozy, buvęs prezidentu 2007-2012 m., rugsėjo pabaigoje buvo nuteistas už nusikalstamą sąmokslą dėl plano, pagal kurį tuometinis Libijos diktatorius Muamaras Kadhafi turėjo finansuoti jo rinkimų kampaniją.

2012 m. N. Sarkozy nebuvo perrinktas ir po pralaimėjimo per rinkimus susidūrė su daugybe teisinių problemų. Vis dėlto jis tebėra gana populiarus tarp Prancūzijos dešiniųjų.

N. Sarkozy šeima paragino rėmėjus parodyti solidarumą su buvusiu valstybės vadovu, kai jis antradienio rytą išvyks iš savo namų Paryžiuje į La Sante kalėjimą.

Tikimasi, kad jo advokatai nedelsdami pateiks prašymą dėl jo paleidimo.

 

 

Šiame straipsnyje:
Nicolas Sarkozy
laisvės atėmimo bausmė
Emmanuelis Macronas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Prigimtis
Prancūzo prigimtis - kiekvieną dieną maukti vyną, vienas kitą tratinti, streikuoti ir valdovus giljotinuoti.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų