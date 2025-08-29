 Princo Harry'io sugrįžimas į Londoną sukėlė spėlionių laviną

Princo Harry'io sugrįžimas į Londoną sukėlė spėlionių laviną

2025-08-29 11:51
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Princas Harry'is per karalienės Elžbietos trečiąsias mirties metines lankysis Londone. 40-metis Sasekso hercogas rugsėjo 8 d. kaip „WellChild“ globėjas dalyvaus labdaros renginyje ir taip pat pasakys kalbą, pranešė organizacija. Apie kitus princo planus kol kas nežinoma.

Princas Harry'is
Princas Harry'is / Scanpix nuotr.

Harry‘io ir kitų karališkosios šeimos narių santykiai po hercogo ir jo žmonos Meghan persikraustymo į JAV prieš kelerius metus yra pašliję. Harry‘is ir Meghan didžiąja dalimi atsiribojo nuo britų monarchijos. Tačiau pastaruoju metu vis būta spėlionių apie sūnaus susitaikymą su karaliumi Karoliu III.

Harry‘is apsilankymas Londone sukels naujų kalbų apie jo susitikimą su tėvu ar broliu princu Williamu, rašo naujienų agentūra PA. Harry‘is susipykęs ir su savo broliu sosto įpėdiniu princu Williamu.

Su savo senele, karaliene Elžbieta, Harry‘is palaikė labai artimus santykius, nors ir ji buvo nusivylusi jo persikėlimu į JAV.

Karalienė Elžbieta mirė 2022 metų rugsėjo 8 dieną.

Šiame straipsnyje:
princas Harry
Karalienė Elžbieta
mirties metinės
Londonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų