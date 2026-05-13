Prokurorai prašo septynerių metų kalėjimo bausmės eksprezidentui Sarkozy

Jis kaltinamas siekęs finansavimo iš Libijos savo 2007 metų rinkimų kampanijai.
N. Sarkozy, dešiniųjų pažiūrų Prancūzijos lyderis nuo 2007 iki 2012 metų, visada neigė padaręs kokių nors pažeidimų, tačiau praėjusiais metais dėl šios bylos tapo pirmuoju įkalintu šiuolaikinės Prancūzijos buvusiu prezidentu, nors po 20 dienų už grotų buvo paleistas laukiant apeliacinio teismo.
Prokurorai pirmajame teisme taip pat prašė eksprezidentą septyneriems metams pasiųsti už grotų, bet jam buvo skirta penkerių metų laisvės atėmimo bausmė už tai, kad kampanijai siekė gauti finansavimą iš Muammaro Gaddafi (Muamaro Gadafio) valdomos Libijos.
