Putinas: galime „užfiksuoti“, kad Rusija neketina pulti Europos

„Mums tai skamba juokingai. Tiesa yra ta, kad mes to niekada neplanavome. Bet jei jie nori tai iš mūsų išgirsti, gerai, galime tai užfiksuoti. Nėra klausimų“, – pareiškė V. Putinas spaudos konferencijoje baigdamas savo vizitą Kirgizijos sostinėje Biškeke.
V. Putinas jau ne kartą atmetė Europos politikų kaltinimus, kad Rusija po Ukrainos ketina pulti ir kitas Europos šalis. Tačiau tokie jo tikinimai ypač po invazijos į Ukrainą Vakaruose kelia abejonių. Ir prieš užpuldamas Ukrainą V. Putinas tvirtino, kad to daryti neplanuoja.
V. Putinas patvirtino ir savo pasirengimą taikos deryboms. Kitą savaitę Maskvoje laukiama JAV atstovų pokalbiams dėl galimos karo, kuris trunka jau beveik ketverius metus, pabaigos. Čia bus kalbama ir apie saugumo garantijas Ukrainai bei Europai.
Kaip pagrindinę susitarimo sąlygą V. Putinas vėl nurodė Ukrainos dalinių pasitraukimą iš Donecko ir Luhansko sričių Donbase. Priešingu atveju Rusija esą tęs karą, kad pasiektų savo tikslą visiškai kontroliuoti šias teritorijas.
