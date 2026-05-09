Putinas Kremliuje priėmė Slovakijos premjerą

„Žinau, kad kilo tam tikrų sunkumų dėl jūsų kelionės į Maskvą. Tačiau svarbiausia, kad esate čia“, – susitikimo metu slovakų premjerui sakė V. Putinas.
Keletas Europos valstybių atsisakė leisti R. Fico lėktuvui naudotis jų oro erdve jam vykstant į Maskvą.
„Sveikiname laipsnišką dvišalio bendradarbiavimo, kurį ankstesnė Slovakijos valdžia buvo faktiškai sustabdžiusi, atnaujinimą“, – sakė V. Putinas.
„Padarysime viską, ką galime, kad patenkintume Slovakijos Respublikos energijos poreikius“, – pridūrė jis.
Slovakijos premjeras pareiškė, kad jo vizitas yra „pagarbos Antrojo pasaulinio karo aukoms išraiška“, ir pridūrė ketinantis su V. Putinu aptarti „esminius dvišalių santykių klausimus“.
„Nepritariu bet kokios naujos geležinės uždangos kūrimui tarp Europos, Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos“, – sakė R. Fico.
„Remiu normalius, standartinius, draugiškus ir abipusiai naudingus santykius“, – teigė jis.
Slovakija, nuo Rusijos naftos priklausoma Vidurio Europos šalis, yra palankiausia Kremliui valstybė Europos Sąjungoje.
Tai jau antras kartas, kai R. Fico, skeptiškai vertinantis ES paramą Ukrainai, lankosi Rusijoje per šį svarbų patriotinį renginį.
Šįkart R. Fico nedalyvavo parade Maskvos centrinėje Raudonojoje aikštėje – paprastai didingame jėgos demonstravime, kuris šiais metais vyko be karinės technikos.
Pareigūnai teigė, kad ji yra dislokuota Ukrainoje.
Vietoje to R. Fico penktadienį padėjo gėlių prie Nežinomo kareivio kapo – pagrindinio Rusijos memorialo milijonams sovietų karių, žuvusių kovojant prieš nacistinę Vokietiją.
Rusijos ir ES santykiai šiuo metu yra prasčiausi per visą istoriją – jie pašlijo po to, kai V. Putinas daugiau kaip prieš ketverius metus įsakė kariuomenei įsiveržti į kaimyninę Ukrainą.
Rusijos lyderis remiasi Antrojo pasaulinio karo atminimu teisindamas savo karą prieš Ukrainą.
