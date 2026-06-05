Putinas pasisakė apie perspėjimus, kad Rusija gali pulti NATO

„Tačiau, mano nuomone, tai ne tik nesąmonė – tai sąmoninga provokacija“, – Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo metu susitikęs su didžiausių tarptautinių naujienų agentūrų atstovais sakė V. Putinas.
Rusijos lyderis apkaltino Vakarų vyriausybes sąmoningai kuriant naratyvą apie grėsmę, kurios „iš tikrųjų visai nėra“.
Anot V. Putino, tokiu būdu siekiama „priversti savo šalių gyventojus skirti daugiau lėšų gynybai“. Jis pridūrė, kad yra nustebęs, jog kai kurie žmonės Europoje patikėjo šiais perspėjimais.
„Tai būtų juokinga, jei nebūtų taip liūdna, – sakė V. Putinas. – Kiekvienas, kuris mano, kad Rusija galėtų pulti NATO teritoriją, turėtų savęs paklausti: o kam?“
Jo patikinimai, kad Rusija neketina pulti NATO teritorijos, Vakarų šalyse dažnai sutinkami skeptiškai.
Prieš Rusijai 2022 m. vasario 24 d. pradedant plataus masto invaziją į Ukrainą, Kremlius taip pat ne kartą neigė, kad ruošiasi karui.
(be temos)
(be temos)
(be temos)